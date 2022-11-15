Укрпошта відкриває у Херсоні перші два відділення і починає виплату пенсій

Акціонерне товариство “Укрпошта” у вівторок, 15 листопада, відкриває у звільненому від росіян Херсоні перші два відділення та починає виплати пенсій.

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

“Як обіцяли, повертаємось до Херсона і робимо це не з пустими руками. Сьогодні відкриємо перші 2 відділення та виплатимо перші пенсії нашим херсонським пенсіонерам” – зазначив він.

“Фотозвіту та новинам — бути, покажу, як все відбувалось ;)) А щоб виконати всі необхідні формальності, (все ж таки ми серйозна організація ;)) підписав наказ про поновлення роботи Херсонської дирекції з 15 листопада 2022 року”, – підкреслив Смілянський.

Він зауважив: “Сьогодні ще трохи побуду директором Херсонської дирекції, а завтра вже передам усі повноваження, бо день буде особливо насиченим. Не перемикайтесь та до зустрічі у Херсоні!”.