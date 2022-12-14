14 грудня в Європарламенті народу України вручили премію імені Сахарова за свободу думки.

Церемонію вручення транслювало Еспресо.TV.

У Страсбурзі українському народу вручили премію Сахарова “За свободу думки”.

“Ми повинні вшанувати наших лауреатів премії 2022-го року – народ України в особі обраного президента, лідерів та громадянського суспільства, які так багато пожертвували за свою свободу та наші цінності. Ми часто говоримо про демократію, свободу та цінності, ніби вони є якісь абстрактні поняття, які насправді не мають великого значення на практиці, але здатність голосувати та навіть читати незалежну журналістику, збиратися і говорити те, що ви хочете сказати в житті, жити й любити без наслідків, це те, що означає демократія, свобода та цінності – український народ теж на це заслуговує”, – заявила голова Європейського парламенту Роберта Мецола.

Відзнаку вручають за захист прав людини та дотримання міжнародного законодавства. Нагороду вручили українцям в особі президента, проте у номінації перелічені й мери, політики, державні діячі, представників громадянського суспільства.

На церемонії виступив й президент України Володимир Зеленський.