Українська компанія “Старлінк” виграла суд проти компанії Ілона Маска

Українське товариство з обмеженою відповідальністю «Старлінк» виграло суд першої інстанції проти компанії Ілона Маска SpaceX.

Це рішення опублікували у Реєстрі судових рішень.

У жовтні 2022 року американська компанія SpaceX Ілона Маска подала позов до ТОВ «Старлінк» та «Укрпатенту». Там вимагали достроково припинити дію української торговельної марки «Старлінк».

Київський господарський суд 2 березня відмовив компанії SpaceX у задоволенні позову.

Українське ТОВ «Старлінк», що надає IT-послуги, існує вже понад 12 років. Заявку на реєстрацію подали у березні 2010 року, а реєстрація знаку відбулась у лютому 2011 року.

Водночас американський Starlink започаткували у 2015 році. SpaceX подала на реєстрацію в Україні бренд Starlink у 2020 році, а права на нього отримала в серпні 2022 року. Дочірня компанія Маска Starlink в Україні називається ТОВ «Старлінк Юкрейн».

Як повідомляє dev.ua, засновником українського «Старлінк» є Сергій Дулицький. Він розповів виданню, що юристи Маска вийшли на нього рік тому, ще до початку повномасштабної війни. Вони вимагали від нього віддати торговельну марку на користь американського Starlink.

«Starlink — це всесвітньо відомий бренд. Тому віддайте», — пояснювали в американській компанії.