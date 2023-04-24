Суспільство

Україна звільнила понад 2 тисячі полонених, з них 140 – цивільні, – Зеленський

24 Квітня 2023 17:07
17
читать на русском →
полон

З початку повномасштабної війни Україна звільнила понад 2 тисячі людей з російського полону. Серед них 140 – мирні жителі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єром Естонії Каєю Каллас.

“За цей час ми звільнили з полону 2238 осіб. Центр (з пошуку та звільнення полонених) працює щодня, 24 на 7. З цих 2238 – 140 осіб це цивільні. Працюємо над звільненням як військових, так і цивільних”, – наголосив Глава держави.

За його словами, росіяни продовжують катувати героїв нашої країни. При цьому Україна не припиняє постійну роботу щодо їх звільнення.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Квітня 2023 18:23
16

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, – Генштаб
24 Квітня 2023 16:36
146

У посольстві Китаю відреагували на скандальні слова свого очільника щодо пострадянських країн
24 Квітня 2023 16:02
83

Іран по Каспію передав Росії 300 000 снарядів і мільйон боєприпасів, – WSJ
24 Квітня 2023 14:50
71

Обстріл аеродрому Канатове: СБУ затримала ексрозвідника
24 Квітня 2023 12:39
101

РФ накопичує ракети для зриву наступальної операції України — Буданов
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
усі думки