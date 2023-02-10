Україна повернула тіла ще 61 полеглого захисника

Сьогодні, 10 лютого, відбувся черговий обмін тілами. Україні вдалося повернути додому ще 61 загиблого героя.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

“Сьогодні за сприяння Мінреінтеграції й Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України”, – пише пресслужба.

Зазначається, що передача відбулась відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.

Загалом уповноваженому зі зниклих безвісти від моменту його призначення вдалося повернути додому тіла 888 українських героїв.