Україна піднялася на 79 місце у рейтингу свободи преси

У середу, 3 травня, оприлюднили Всесвітній індекс свободи преси 2023, згідно з яким Україна піднялася на 27 сходинок у напрямку свободи преси.

Про це ідеться у Всесвітньому індексі свободи преси 2023 (World Press Freedom Index), який публікують “Репортери без кордонів” (RSF).

Україна посіла 79 місце у рейтингу свободи ЗМІ. Ще торік держава займала 106 місце. При цьому укладачі рейтингу вказують, що зараз журналісти в Україні перебувають у найбільшій фізичній небезпеці, ніж будь-коли.

Росія посідає 164 місце в рейтингу, а Білорусь – 157. Польща ж розмістилася на 57 місці, Молдова — на 28-му, а Румунія — на 53-му.

Рейтинг публікують щороку 3 травня, коли відзначається Всесвітній день свободи преси. Представники RSF оцінюють стан медіа у 180 країнах, аналізуючи здатність медійників робити суспільно важливі публікації без зовнішнього втручання та загрози власній безпеці.