Суспільство

“Удар с тыла”. Командувач 58 армії РФ Попов поскаржився Герасимову – його відразу ж вигнали

13 Липня 2023 07:36
7
читать на русском →
росія, армія

Командувач російської 58-ї загальновійськової армії генерал-майор Іван Попов заявив про нібито власну відставку з посади. Його армія належить до Південного військового округу РФ і протистоїть українському наступу на півдні. Аудіозапис з повідомленням Попова поширюють ресурси окупантів.

Попов стверджує, що порушив питання відсутності контрбатарейної боротьби та станцій артилерійської розвідки, через що гинуть російські загарбники.

“Висловив це на найвищому рівні відверто, дуже жорстко. У зв’язку з цим, мабуть, старші начальники відчули в мені небезпеку якусь і стрімко за один день світловий приготували наказ міністра оборони, вивели мене з розпорядження, мене позбулися”, – сказав окупант.

Нібито ці питання призвели до “блискавичної” відставки генерал-майора за один день.

Окупант поскаржився, що їм “завдав удару з тилу старший начальник”.

“Зрадницьки й підло обезголовив армію у найважчий і напружений момент”, – поділився емоціями ватажок загарбників.

Попов не деталізував, про яких саме “старших начальників” йдеться у його повідомленні.

Раніше інформацію про звільнення Попова за рішенням начальника генштабу РФ Валерія Герасимова публікував американський Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією дослідників, Попов скаржився на втрати серед підпорядкованих йому окупантів та відсутність ротації.

Начальник генштабу РФ нібито звинуватив Попова у “панікерстві та шантажі російського військового командування”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
13 Липня 2023 07:57
12

У Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки окупантів

13 Липня 2023 09:21
3

Генсек ООН запропонував Путіну підключити банк до SWIFT в обмін на продовження зернової угоди, – Reuters
13 Липня 2023 08:47
9

ЗСУ наступають на трьох напрямках, ворог активно застосовує резерви
13 Липня 2023 07:07
8

За добу відбулося понад 35 бойових зіткнень на 5 напрямках, – Генштаб
13 Липня 2023 06:57
14

Вночі росіяни атакували Київ: ППО збила близько 10 “шахедів”

Останні новини
усі новини

Думки

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни

Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее

усі думки