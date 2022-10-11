Суспільство

У трьох районах Харкова 12 жовтня відключать воду

11 Жовтня 2022 14:53
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вода

В частині Індустріального, Немишлянського та Слобідського районах Харкова 12 жовтня не буде води. Це пов’язано з підготовкою до опалювального сезону.

Воду відключать з 9 до 12, повідомили на сторінці Індустріального району у Facebook.

“У зв’язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на технологічному і електротехнічному обладнанні на насосній станції, з метою підготовки споруд водопроводу до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023, тимчасово буде припинено водопостачання”, — повідомили у “Харківводоканалі”.

У комунальному підприємстві також попереджають: при відключенні електроенергії внаслідок російських ударів на території міста знову можливі обмеження та припинення постачання води.

“Для комфорту наберіть необхідний запас води на час ремонтних робіт та відновлення водопостачання. На випадок тривалої відсутності водопостачання передбачено доставлення води автоцистернами підприємства за заданими адресами”, — повідомив директор КП Владлен Волков.


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