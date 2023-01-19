У Тбілісі поховали Вахтанга Кікабідзе

У Тбілісі відбулася церемонія похорону кіноактора та співака Вахтанга Кікабідзе.

Труну з тілом актора виносили з будівлі Держфілармонії. Попрощатися з артистом прийшли тисячі людей. Автомобільний рух у центрі столиці Грузії через похоронну процесію було перекрито.

Каталікос-Патріарх Грузії Іліа Другий висловив глибоке співчуття у зв’язку зі смертю Кікабідзе. У листі він зазначив, що Кікабідзе міг донести до глядачів теплоту, яка “завжди залишалась у них”.

Кікабідзе помер 15 січня у віці 84 років після тривалої хвороби, пов’язаної з нирковою недостатністю.