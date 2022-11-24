У Росії неподалік Криму чоловік розстріляв перехожих

У Краснодарському краї Росії в місті Кримськ чоловік вчинив стрілянину на вулиці, після чого наклав на себе руки, повідомляють російські ЗМІ.

Російські телеграм-канали публікують відео, зняте, ймовірно, у місті Кримську: чоловік із рушницею в руках стріляє по людях на вулиці.

Раніше прокуратура Краснодарського краю офіційно заявила, що невідомий відкрив стрілянину поряд із торговим центром “Слов’янський” у Кримську.

Попередньо, загинули чотири особи, включаючи її нападника, передає ТАРС із посиланням на правоохоронні органи.