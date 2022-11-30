У російській Пермі горить ТЕЦ

Вранці 30 листопада російські ЗМІ повідомили про пожежу на одній із ТЕЦ у російському місті Перм.
Про це повідомляють росЗМІ.
Про причини загоряння не повідомляють.
Поділитися:
Вранці 30 листопада російські ЗМІ повідомили про пожежу на одній із ТЕЦ у російському місті Перм.
Про це повідомляють росЗМІ.
Про причини загоряння не повідомляють.
Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал