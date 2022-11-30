Суспільство

У російській Пермі горить ТЕЦ Вранці 30 листопада російські ЗМІ повідомили про пожежу на одній із ТЕЦ у російському місті Перм. Про це повідомляють росЗМІ. Про причини загоряння не повідомляють. Поділитися:



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