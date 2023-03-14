Суспільство

У РФ повідомляють, що в Новій Каховці підірвали колаборанта. Раніше він вже “вмирав”

14 Березня 2023 18:13
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окупація

У тимчасово окупованій Новій Каховці за допомогою саморобного вибухового пристрою намагалися ліквідувати колаборанта, який обіймав керівну “посаду” в окупаційній адміністрації міста. Про це повідомляє російський Слідчий комітет.

Окупанти називають постраждалого “заступником голови ВДА Каховського адміністративного району Херсонської області”.

Згідно з повідомленням російських силовиків, близько 12:00 13 березня невідомий заклав неподалік входу до одного з кафе саморобний вибуховий пристрій. Того ж дня воно було приведено в дію.

В результаті колаборант “зазнав тілесних ушкоджень, з якими був доставлений до медичного закладу для надання допомоги”.

Місцеві Telegram-канали окупантів пишуть, що йдеться про колаборанта Віталія Гуру. 6 серпня минулого року російські пропагандисти повідомили про “смерть” Гури внаслідок замаху. Пізніше ті ж ЗМІ написали, що смерть колаборанта нібито була інсценуванням ФСБ РФ з метою виявлення справжніх виконавців, які нібито готувалися вчинити замах.


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