У РФ повідомляють, що в Новій Каховці підірвали колаборанта. Раніше він вже “вмирав”

У тимчасово окупованій Новій Каховці за допомогою саморобного вибухового пристрою намагалися ліквідувати колаборанта, який обіймав керівну “посаду” в окупаційній адміністрації міста. Про це повідомляє російський Слідчий комітет.

Окупанти називають постраждалого “заступником голови ВДА Каховського адміністративного району Херсонської області”.

Згідно з повідомленням російських силовиків, близько 12:00 13 березня невідомий заклав неподалік входу до одного з кафе саморобний вибуховий пристрій. Того ж дня воно було приведено в дію.

В результаті колаборант “зазнав тілесних ушкоджень, з якими був доставлений до медичного закладу для надання допомоги”.

Місцеві Telegram-канали окупантів пишуть, що йдеться про колаборанта Віталія Гуру. 6 серпня минулого року російські пропагандисти повідомили про “смерть” Гури внаслідок замаху. Пізніше ті ж ЗМІ написали, що смерть колаборанта нібито була інсценуванням ФСБ РФ з метою виявлення справжніх виконавців, які нібито готувалися вчинити замах.