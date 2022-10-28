Суспільство

У результаті операції з визволення селища Невське знищено 34 окупанти, 3 взято в полон, – ГУР

28 Жовтня 2022 19:53
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Група “Кедр” Головного управління розвідки Міністерства Оборони України 23 жовтня за участі 5 роти 66 бригади Збройних Сил України визволила селище Невське Луганської області.

Про це повідомляє в телеграмі Головне управління розвідки МО України.

Як зазначають у відомстві, у ході блискавичної наступальної операції українські оборонці розбили переважаючі сили окупантів. Знищено 34 ворожих стрільця та 3 кулеметні розрахунки. Вцілілі рашисти покинули бронетехніку та відступили з селища.

Розвідники взяли в полон трьох російських “контрактників”, військовий КАМАЗ з боєкомплектом та дві бойові машини піхоти.


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