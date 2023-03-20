Суспільство

У пригожина проблема з похованням 500-800 “вагнерівців” щодня

20 Березня 2023 16:16
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вагнер

Ватажок ПВК “Вагнер” євген пригожин щодня втрачає 500-800 своїх бійців, тому на його заяви, що до травня він набере ще 30 тисяч бойовиків, можна не зважати.

Про це заявив керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини”, передає кореспондент Укрінформу.

“На сьогодні основне завдання пригожина – де ховати його бійців-вагнерівців. У нього кожного дня гине від 500 до 800 чоловік. І уже виникло питання з похованням. Тому те, чим хвалиться пригожин (що він планує набрати до травня 30 тисяч осіб – ред.), взагалі не варто брати до уваги. Це звичайний промосковський брехун”, – сказав Дмитрашківський.

Як повідомлялося, засновник ПВК “Вагнера” євген пригожин заявив, що до середини травня його пвк планує поповнитися 30 тисячами найманців. За його словами, щодня “вагнеру” вдається вербували по 500-800 бойовиків.

Однак, за даними Білого дому, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну “вагнер” втратив пораненими і загиблими понад 30 тис. найманців.


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