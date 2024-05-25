У неділю в Україні до +27°

У неділю, 26 травня, вночі на крайньому заході, вдень у південно-східній частині, у Миколаївській та Кіровоградській областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°; вдень 22-27°, на південному сході 18-23°.

У Києві в неділю без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень близько 25°.

У понеділок, 27 травня, у південній частині та місцями в центральних областях України короткочасні дощі, грози; на решті територій без опадів.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°; вдень 23-28°, у південній частині, у більшості центральних областей та в Карпатському регіоні 20-25°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.