У Москві машиніст запрошував зацеперів “кататися” на потягу

У Росії затримали машиніста електропоїзда, який через соцмережі закликав неповнолітніх займатися зацепінгом — небезпечним «екстремальним» катанням на зовнішніх частинах рухомого потяга. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними російського слідства, чоловік був адміністратором закритого каналу в месенджері, де публікував відео з такими поїздками й координував зустрічі підлітків на залізничних станціях. Одного з неповнолітніх він переконав улітку 2025 року проїхати на зовнішніх елементах електропоїзда від станції Бірюльово-Пасажирська до станції Булатникове.

Проти машиніста відкрили кримінальне провадження за статтею про «втягнення неповнолітніх у дії, небезпечні для життя, через інтернет». Його затримали, а слідчі встановлюють обставини справи.

