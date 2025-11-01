        Суспільство

        У Москві машиніст запрошував зацеперів “кататися” на потягу

        Сергій Бордовський
        1 Листопада 2025 17:17
        Зацепінг у Росії: машиніст організовував небезпечні поїздки для дітей / Фото: росЗМІ
        У Росії затримали машиніста електропоїзда, який через соцмережі закликав неповнолітніх займатися зацепінгом — небезпечним «екстремальним» катанням на зовнішніх частинах рухомого потяга. Про це повідомляють російські ЗМІ.

        За даними російського слідства, чоловік був адміністратором закритого каналу в месенджері, де публікував відео з такими поїздками й координував зустрічі підлітків на залізничних станціях. Одного з неповнолітніх він переконав улітку 2025 року проїхати на зовнішніх елементах електропоїзда від станції Бірюльово-Пасажирська до станції Булатникове.

        Проти машиніста відкрили кримінальне провадження за статтею про «втягнення неповнолітніх у дії, небезпечні для життя, через інтернет». Його затримали, а слідчі встановлюють обставини справи.

