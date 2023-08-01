Суспільство

У місті на Харківщині провели лотерею на ремонт ліфтів

1 Серпня 2023 15:08
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У Первомайському Харківської області міська рада провела жеребкування, щоб визначити 10 підʼїздів, де відремонтують ліфти. Переможцями визнали представників будинків, які витягли з мішка Святого Миколая зелені кульки.

Всього у Первомайському потребують ремонту ліфти у 39 під’їздах, розказав Суспільне Харків міський голова Микола Бакшеєв.

“Там немає таких, де якоїсь однієї деталі не вистачає. Потребується повна реконструкція з заміною станції, лебідки, і вартість кожного такого обʼєкта — близько мільйона гривень”, — сказав Бакшеєв.

За його словами, у Первомайському вирішили обрати такий формат визначення ліфтів, які будуть ремонтувати, бо наразі відновити усі 39 не можуть. Від кожного будинку, який потребує ремонту ліфта, на зустрічі було кілька представників.


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