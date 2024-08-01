В результаті ворожого удару по Нікополю загинули дві жінки

Внаслідок російського обстрілу Нікополя 1 серпня загинули дві жінки.

Про це повідомив голови Дніпровської ОВА Сергія Лисака

“У Нікополі загинули дві жінки – мама й донька. Одній було 40 років. Іншій сьогодні виповнилося 72. Це трагічні наслідки артобстрілу росіян. Вони поцілили по місту десятком снарядів.

Окрім жертв, є й постраждалий. Це 46-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно”.

Лисак додав, що в результаті обстрілу понівечені багатоповерхівки, пошкоджені приватні будинки, пожежна частина, коледж, школа і автобуси.