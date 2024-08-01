Політика

Болгарія продовжила до кінця року програму допомоги українським біженцям 
1 Серпня 2024 13:50
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біженці, Болгарія
Прапор Болгарії / Reuters

Уряд Болгарії схвалив продовження гуманітарної допомоги для українських біженців до 31 грудня 2024 року.

Про це пише The Sofia Globe.

Зазначають, що механізм допомоги був запроваджений у 2022 році. На засіданні в середу, 31 липня, схвалили рішення продовжити його до 31 грудня 2024 року “на умовах, що діють наразі”.

Зокрема механізм допомоги передбачає державні виплати на житло людям, які вимушено виїхали з України через агресію РФ та отримали тимчасовий захист у Болгарії відповідно до директиви Європейської комісії.

У виданні додають, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Болгарії в’їхало 2 454 748 українців.

З них 181 868 українців Болгарія зареєструвала за схемою тимчасового захисту ЄС. Наразі у Болгарії залишаються 55 302 українці, а за державною схемою – 6 081.


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