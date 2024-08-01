В Україні розробляють причіпну 155-мм гаубицю

В Україні розробляється причіпна 155-мм гаубиця на основі артилерійської частини від колісної САУ 2С22 “Богдана”.

Про це повідомляє видання “Українська правда”.

Конструктори мають намір встановити артилерійську частину від української самохідної гаубиці на лафет радянської артилерійської системи. Тип гаубиці, що послужила праобразом для перспективної установки, не уточнюється. Однак для такої адаптації підходять три 152-мм системи: “Мста-Б”, “Гиацинт-Б” та Д-20.

В УП зазначили, що джерелом ініціативи щодо виробництва причіпної версії “Богдани” стали військові, котрі шукали систему, простішу в експлуатації та менш помітну за повноцінну бойову машину.