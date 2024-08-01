Суспільство

ГУР зафіксувало спалах кримінальних справ за фактами хабарництва у російській армії
1 Серпня 2024 14:57
війна, гур, росія
Реклама контрактної служби у Санкт-Петербурзі / Фото: AFP

В Росії загострюються проблеми з особовим складом: кількість охочих покинути службу та уникнути смерті у розв’язаній проти України війні зростає.

Про це, зокрема, свідчить різкий спалах зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва у російській армії, повідомляє ГУР МО.

Наприклад, у південному військовому окрузі ЗС РФ за 5 місяців 2024 року кількість відкритих кримінальних справ за незаконне звільнення зі служби за станом здоров’я та надання незаконних відпусток зросла втричі.

Майже половина таких проваджень розслідується щодо окупантів 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Ще 36% припадає на 58-му загальновійськову армію держави-агресора, командувача якої навесні цього року заарештували за підозрою у корупції.

Понад сто проваджень, відкритих проти посадових осіб військових частин південного військового округу ЗС РФ, стосуються хабарництва за надання відпустки із зони бойових дій.

Серед них — 38 справ щодо військових 102 мотострілецького полку, який веде бойові дії в районі Часового Яру. 35 — щодо 71-го мотострілецького полку, який перебуває на кордоні з Сумщиною, ще 33 справи — щодо 49-ї бригади 49-ї армії.

Також є 43 провадження щодо хабарів за визнання росіян обмежено придатними.

ГУР МО України акцентує: рівень корупції у російській армії завжди був високим, утім раніше на подібні випадки хабарництва не звертали уваги.

Фіксація відповідних епізодів у вигляді кримінальних справ може свідчити про зростання рівня деморалізації особового складу окупаційних сил та загрозливу для москви тенденцію втечі з російської армії будь-якими способами.


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