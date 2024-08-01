Спорт

На Олімпіаді розгорівся скандал через боксерський поєдинок між “біологічним чоловіком” і жінкою
1 Серпня 2024 16:49
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олімпіада
Алжирська боксерка Імане Хеліф / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Італійка Анджела Каріні залишила ринг через 46 секунд з підозрою на перелом носа після бою у напівсередній вазі проти алжирської боксерки Імане Хеліфи.

Річ у тім, що Хелфі вважається “біологічним чоловіком”. У 2023 році Імане провалила гормональний тест та була дискваліфікована з чемпіонату світу через занадто високий рівень тестостерону.

25-річна італійка сама зупинила бій, не бажаючи продовжувати дійство. Каріні скинула шолом на підлогу та вигукнула: “Це несправедливо”. Після бою Анджела відмовилася від рукостискання та почала плакати в центрі рингу.

Хеліф – одна з двох боксерок, які беруть участь в Іграх попри те, що вона була дискваліфікована з тогорічного чемпіонату світу серед жінок за невідповідність критеріям відбору. Тайванська спортсменка Лін Ю-тінг була позбавлена бронзової нагороди чемпіонату, але отримала дозвіл на участь в Олімпіаді-2024.

Обидві боксерки також змагалися на Іграх-2020 у Токіо. МОК захистив своє рішення про допуск спорстменок до бою, заявивши, що всі боксерки, які беруть участь у змаганнях, відповідають кваліфікаційним вимогам.


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