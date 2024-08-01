Політика

Росіянам не вдалося взяти Харків, їхня головна ціль – схід – Зеленський
1 Серпня 2024 13:30
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Володимир Зеленський / ОПУ

Президент України заявив, що після того, як окупантам не вдалося взяти Харків, головною їх ціллю став схід, а саме – Покровський напрямок.

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю представникам французьких ЗМІ.

«Після того, як росіянам не вдалося взяти Харків, головна ціль – це схід. Зокрема, Слов’янськ, на сьогодні Покровськ для них пріоритет. Авжеж там і Костянтинівка, авжеж вони ціляться і на Торецьк, вже є у них плани і щодо Слов’янська, але це плани. Найбільшу кількість зброї, КАБів вони зосереджують на Покровському напрямку», – розповів Зеленський.

Він відзначив, що відповіддю на цю ситуацію мають бути нові пакети військової допомоги від партнерів та посилення ППО.

«Не давати їхнім літакам бити по нам. Хоча, скажу чесно, вони вже втратили і відповідну кількість літаків, і втрачають свою протиповітряну оборону. Складно боротися з ними в небі. Це факт, їхній флот численніший, але тим не менше…» – зауважив Зеленський.


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