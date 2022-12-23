У Мелітополі зросла кількість ворожих військ – Федоров

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області збільшилась кількість ворожих військ.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“На минулі вихідні приїхала велика кількість кадирівців, які роз’їжджають по місту на своїх “тиграх”, оснащених кулеметами. Бачимо, що цей підрозділ, який заїхав, взяв під свій контроль всі блокпости від Мелітополя до Василівки. Також у їх функціонал входить кураторство, контроль за “мобіками”, які також масово заїжджають на територію міста”, – сказав мер.

За його словами, зараз у Мелітополі масово проводиться накопичення ворожих військ і спостерігається ротація росвійськ на території міста і району. Це відбувається через те, що ЗСУ ліквідовує російські угруповання в Токмаку і Пологах і війська переїжджають до інших місць, зазначив Федоров.

“У них наростає паніка, але одразу зазначу: ніхто не біжить. Вчора на території району розпочалось тренування евакуації населення. В один день повністю евакуювали з селища Спаське селищну раду, в селищі Терпіння – підготовка до евакуації селищної ради. І вчора в цих селищах були тренування і одномоментно з усіх шкіл та дитсадочків забрали дітей і сказали підготуватись до евакуації”, – сказав він.

Мер Мелітополя додав, що загарбники перекрили “зубами дракона” (бетонні огорожі) центр міста і деякі квартали.

“Чи нагадує мені це Херсон? Так і в Херсоні вони намагались будувати і оборонятись, а потім втекли. Всі ми віримо і молимось за те, щоб вони також швидко втекли з Мелітополя, але сьогодні констатую збільшення військ і оборонних споруд”, – сказав Федоров.