Суспільство

У Маріуполі росіяни планують знести цілий квартал. Там усе ще живуть люди, — міськрада

14 Грудня 2022 14:00
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окупація

У тимчасово окупованому місті Маріуполь Донецької області росіяни та колаборанти планують знести цілий квартал поблизу заводу «Азовсталь».

Про це повідомила пресслужба міської ради.

Так, мапу з планами руйнації на базі «Яндексу» оприлюднили російські пропагандистські пабліки. Згідно з ними, у планах знести повністю квартал біля заводу «Азовсталь» у Лівобережному районі міста.

«Це Морський бульвар та вулиця Азовстальська. Там досі живуть мирні жителі. Вони залишаються в напівзруйнованих будинках», — зазначили там.


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