У Маріуполі росіяни планують знести цілий квартал. Там усе ще живуть люди, — міськрада

У тимчасово окупованому місті Маріуполь Донецької області росіяни та колаборанти планують знести цілий квартал поблизу заводу «Азовсталь».

Про це повідомила пресслужба міської ради.

Так, мапу з планами руйнації на базі «Яндексу» оприлюднили російські пропагандистські пабліки. Згідно з ними, у планах знести повністю квартал біля заводу «Азовсталь» у Лівобережному районі міста.

«Це Морський бульвар та вулиця Азовстальська. Там досі живуть мирні жителі. Вони залишаються в напівзруйнованих будинках», — зазначили там.