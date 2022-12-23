Суспільство

У Києві через дефіцит електрики припиняють роботу трамваїв та тролейбусів

23 Грудня 2022 20:36
9
транспорт

Через дефіцит електроенергії в Києві вирішили припинити роботу наземного електротранспорту — трамваїв та тролейбусів. На всіх маршрутах замість них відтепер курсують автобуси.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Влада Києва випустила 222 автобуси, щоб забезпечити перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї та тролейбуси. Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам та 17 — на заміну трамваїв.

Загалом сьогодні на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів. Це — весь рухомий склад автобусів, що є в автопарках Києва, повідомив Кличко.

Також перевезення забезпечують приватні перевізники: на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів.

Кличко нагадав, що у столиці також працює метро. Зараз відкриті 50 станцій із 52. Тимчасово зачиненими залишаються станції «Гідропарк» і «Дніпро».


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Грудня 2022 20:01
36

Зеленський провів засідання Ставки: бачимо перспективи на фронті
23 Грудня 2022 18:56
28

Комендантська година у Харкові у новорічну ніч залишиться без змін
23 Грудня 2022 18:33
44

Окупанти збільшили обсяги перекидання на фронт особового складу і техніки, – Генштаб
23 Грудня 2022 18:05
35

Україна відкриє посольства в 10 африканських країнах
23 Грудня 2022 16:56
89

Київ до та після масованих ударів по енергоінфраструктурі російськими окупантами (супутникові фото)
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
усі думки