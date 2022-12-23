У Києві через дефіцит електрики припиняють роботу трамваїв та тролейбусів

Через дефіцит електроенергії в Києві вирішили припинити роботу наземного електротранспорту — трамваїв та тролейбусів. На всіх маршрутах замість них відтепер курсують автобуси.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Влада Києва випустила 222 автобуси, щоб забезпечити перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї та тролейбуси. Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам та 17 — на заміну трамваїв.

Загалом сьогодні на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів. Це — весь рухомий склад автобусів, що є в автопарках Києва, повідомив Кличко.

Також перевезення забезпечують приватні перевізники: на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів.

Кличко нагадав, що у столиці також працює метро. Зараз відкриті 50 станцій із 52. Тимчасово зачиненими залишаються станції «Гідропарк» і «Дніпро».