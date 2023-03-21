У ГУР показали, як знищують російських окупантів (відео)

Військові Головного управління розвідки вистежують та знищують російських окупантів, які вторглися на територію України. У ГУР зняли відеоролик про робочі будні розвідників.

“Воїни ГУР МО України під час рутинної щоденної роботи вже взяли за звичку не церемонитись з російськими окупантами: засікли – знищили”, – йдеться у повідомленні.

На відео зафіксовано, як розвідники виїжджають на позиції, збирають та запускають безпілотники, отримують відео з їхніх камер і, відстеживши росіян, завдають ударів по них.

“М’ясна хвиля йде, близько 20 людей”, – каже військовий, виявивши групу окупантів.