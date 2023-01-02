Суспільство

У Херсоні залишається менш ніж 20% від населення, яке було до війни

2 Січня 2023 20:27
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війна, Деокупація

У місті Херсон зараз залишається менш як 20% від кількості населення, яка була до початку повномасштабного вторгнення росії.

Про це повідомив пресофіцер комендатури оборони міста Дмитро Плетенчук в етері телемарафону, цитує «Радіо Свобода».

За підрахунками влади, на початку повномасштабної війни чисельність населення Херсону складала близько 330 тисяч людей, тоді як зараз — приблизно 50-60 тисяч.

«Це якраз маломобільні групи громадян або соціально незахищені категорії населення, які не можуть собі дозволити виїхати, або якісь інші умови не дозволяють це зробити. Є ті, які просто залишаються, тому що вважають це нормою», — сказав Плетенчук.

Він закликав мешканців міста виїжджати, оскільки наразі безпечних місць в Херсоні немає.

«Люди страждають. Обстрілюють якраз ті локації, де люди збираються, — ринок, один з кількох магазинів, які працюють», — додав пресофіцер комендатури.


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