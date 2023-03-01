У Харкові вшанували загиблих внаслідок ракетного удару по ОДА

Харків’яни вшанували пам’ять загиблих військових та волонтерів, які полегли під час ракетного удару по будівлі Харківської обласної державної адміністрації 1 березня 2022 року.

Серед тих, хто прийшов до ОДА 1 березня — командир загону ТрО Олександр Асеєв, який вцілів рік тому під час ракетного удару.

“Багато людей (загинули) після обстрілу тварин-рашистів. В тому числі і п’ятеро з нашого загону”, — говорить Асеєв.

В Антоніни Сергієць під час ракетного удару по ОДА загинув її чоловік Сергій, який пішов добровольцем захищати Харків.

“26 лютого він пішов у тероборону, 1 березня загинув. Вирішив йти захищати нас, вже бомбили Харків. Він був доброю людиною, нас любив”, — згадує Антоніна.

Віддати шану загиблому Богдану Биділо прийшов його батько В’ячеслав. Після смерті сина він пішов служити на фронт.

“Остання розмова була того дня о 7:15. Мама з ним розмовляла, казала: “Богдане, бережи себе”. Він каже: “Все добре, ми виходимо”, а о 8:02 він загинув”, — говорить чоловік.

Вранці 1 березня 2022 року російські війська завдали авіаудару по центральній площі Харкова – площі Свободи, де розміщена будівля Харківської обласної державної адміністрації.

В цей день окупаційні війська вбили 29 людей.