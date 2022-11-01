Суспільство

У Харкові внаслідок обстрілів не працюють котельня та низка теплових пунктів

1 Листопада 2022 14:02
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війна, опалення

Внаслідок російських обстрілів Харкова 31 жовтня у місті не працюють одна котельня та кілька центральних теплових пунктів — їм не вистачає тиску.

“Поки стоїть завдання вберегти обладнання від негативного впливу через перебої з напругою, а мережі — від розмерзання у критичних ситуаціях”, — повідомили у Харківській міській раді.

До 31 жовтня у 96% будинків Харкова випробували систему перед запуском опалення. Через пошкодження внаслідок обстрілів більшість робіт доведеться виконувати повторно, повідомили “Харківські тепломережі”.


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