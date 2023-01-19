Суспільство

У Харкові трамвай №3 тимчасово змінить маршрут

19 Січня 2023 18:34
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транспорт

20 січня трамвай №3 у Харкові їздитиме за зміненим маршрутом.

З 10:00 до 14:30 дорожники ремонтуватимуть колії, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

У цей час трамваї тимчасово не їздитимуть по вул. Полтавський Шлях та вул. Залютинській на ділянці від вулиці Євгена Котляра до розворотного кола “Залютине”.

Трамвай №3 їздитиме за таким маршрутом: розворотне коло “Новожанове” — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — пров. Рибасівський — вул. Греківська — вул. Університетська — пл. Павлівська — пл. Сергіївська — вул. Полтавський Шлях — вул. Євгена Котляра — розворотне коло “Південний вокзал”.


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