Суспільство

У Харкові ще 900 тіл потребують перепоховання — Терехов

15 Травня 2023 14:12
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терехов

У Харкові ще приблизно 900 тіл загиблих потрібно перепоховати з братніх могил, а для деяких із них необхідно провести тест ДНК.

Про це розповів міський голова Ігор Терехов в інтервʼю виданню «Бабель».

«Якби нам дозволили, ми б уже все зробили (перепоховали тіла), але є процедури документування злочинів РФ. Є буква закону, якої потрібно дотримуватися», — зазначив він.

Терехов пояснив, що американські партнери наполягали на тому, щоб документування відбувалося в межах міжнародного права, тому що це теж буде свідоцтвом злочинів РФ.


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