Суспільство

У Харкові понад 400 будинків не підлягають відновленню, – Терехов

15 Вересня 2022 20:24
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У Харкові є 67 житлових об’єктів, які можна відновити до закінчення війни, на деяких із них уже ведуться будівельні роботи.

Про це сказав в ефірі марафону “Єдині новини” Харківський міський голова Ігор Терехов.

“Ми вже почали відновлення деяких об’єктів, тих, які можна відновити, відбудувати. Вчора один з таких об’єктів відвідав Президент України Володимир Зеленський. Ми відновлюємо кілька. В планах – 67 таких об’єктів, котрі ми можемо відновити до завершення війни. Але, звичайно, є будинки, котрі не підлягають відновленню. Їх понад 400”, – сказав Терехов.

За даними мера, ті харків’яни, які виїхали, можуть дізнатися про стан будинку та його перспективу за допомогою спеціального чат-боту. Для себе люди приймають рішення – залишатися там, куди вони виїздили від обстрілів, чи повертатися. Для тих, хто повертається, але втратив житло, є місця в гуртожитках, заявляє Терехов.

“Вони зможуть там жити до тих пір, поки не буде відновлено їхнє житло чи збудоване нове”, – обіцяє мер.

За його словами, житло втратили понад 150 тис. харків’ян.

Однак, запевняє мер, настрій у містян піднесений. “Люди радіють звільненню територій Харківщини завдяки нашим героїчним захисникам”, – сказав Терехов.

Міський голова прогнозує, що обстрілів Харкова завдяки звільненню території області від загарбників буде менше, однак залишається небезпека ракетних обстрілів із території російського Бєлгорода.


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