У Харкові планують перейменувати парк Горького

Вже понад рік харківський парк імені Горького використовує назву “Центральний парк”. Саме так його планують перейменувати, проте рішення має затвердити міська рада.

Про це розповів речник парку Андрій Кравченко в етері Українського Радіо Харкова.

“Наразі ми намагаємося використовувати в назві лише “Центральний парк” або “Центральний парк Харкова”, відкидаючи ім’я імені Горького, яке віддає трошки “совком”, — розповів Андрій Кравченко.

За його словами, нині немає якихось проблем чи суперечок стосовно офіційного перейменування парку.

“Центральний парк культури й відпочинку імені Горького” — так офіційно називається наше комунальне підприємство, але ми вже понад рік використовуємо лише назву “Центральний парк”. І наш сайт так зветься, і соціальні мережі”, — додав Кравченко.

Він уточнив, що остаточне рішення має прийняти міськрада на сесії.

“Переконаний, що усі харків’яни підтримають. Можливо, я не правий, але мені здається, що тут і громадських слухань не треба. Навіщо плодити інші назви, якщо є класний варіант? Керівництво парку теж не проти такої назви”, — розповів Кравченко.