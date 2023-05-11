Суспільство

У Харкові планують перейменувати парк Горького

11 Травня 2023 20:38
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декомунізація

Вже понад рік харківський парк імені Горького використовує назву “Центральний парк”. Саме так його планують перейменувати, проте рішення має затвердити міська рада.

Про це розповів речник парку Андрій Кравченко в етері Українського Радіо Харкова.

“Наразі ми намагаємося використовувати в назві лише “Центральний парк” або “Центральний парк Харкова”, відкидаючи ім’я імені Горького, яке віддає трошки “совком”, — розповів Андрій Кравченко.

За його словами, нині немає якихось проблем чи суперечок стосовно офіційного перейменування парку.

“Центральний парк культури й відпочинку імені Горького” — так офіційно називається наше комунальне підприємство, але ми вже понад рік використовуємо лише назву “Центральний парк”. І наш сайт так зветься, і соціальні мережі”, — додав Кравченко.

Він уточнив, що остаточне рішення має прийняти міськрада на сесії.

“Переконаний, що усі харків’яни підтримають. Можливо, я не правий, але мені здається, що тут і громадських слухань не треба. Навіщо плодити інші назви, якщо є класний варіант? Керівництво парку теж не проти такої назви”, — розповів Кравченко.


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