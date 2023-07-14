Суспільство

У Харкові освоїли виробництво урн, – міськрада

14 Липня 2023 13:28
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харків

Комунальне підприємство “Комплекс із вивезення побутових відходів” почало виробляти урни для покидькового сміття, повідомили в міськраді.

Як повідомили на підприємстві, такий тип урн – один із найпоширеніших на вулицях Харкова. Ці урни зручно обслуговувати. Через регулярні обстріли міста багато урн було пошкоджено, а деякі – знищено.

Навесні комунальники оновлювали урни: ремонтували їх, міняли пошкоджені елементи та фарбували. Нині на підприємстві освоїли і власне міні-виробництво урн такого типу. Виготовляють усі складові частини, зварюють їх, фарбують і готують бетоновані майданчики. Власне виробництво дало змогу знизити витрати на урни втричі.

На підприємстві хотіли зробити 80 таких антивандальних урн. Більшу частину вже виготовлено. Урни встановлюють на вулицях Харкова.


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