У Харкові демонтували барельєф Пушкіну зі станції метро

На станції метро “Пушкінська” у Харкові прибрали барельєф російського письменника Пушкіна.

Про це повідомив керівник організації “Деколонізація. Україна” Вадим Поздняков.

“Чекаємо на перейменування вулиці та станції”, — написав він у Facebook.

Барельєф зняли у ніч на 12 січня, тому що на станції планують проводити ремонт, сказав Суспільне Харків речник Харківського метрополітену Олексій Бітнер.

“Профіль Пушкіна зняли на платформі. А також у вестибюлі між турнікетами пано з барельєфами також частково зняли. На час ремонтних робіт ці барельєфи демонтують. Щодо перейменування станції “Пушкінської” — такими питаннями займається місцева влада. Якщо на рівні міськради ухвалять рішення про перейменування, значить будемо виконувати розпорядження. Але поки таких розпоряджень не було”, — сказав Олексій Бітнер.

Скільки часу триватиме ремонт, Бітнер відповісти не зміг. Якщо під час ремонту ухвалять рішення перейменувати станцію метро, тоді барельєфи не повертатимуть на місце.