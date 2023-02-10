У Харкові цими вихідними світло відключатимуть по 6 годин

АТ “Харківобленерго” повідомляє, що у зв’язку з наслідками ракетної атаки на критичну інфраструктуру регіону в Харкові, Харківському та Чугуївському районах 11-12 лютого вводяться спеціальні графіки погодинних відключень. Тривалість погодинних відключень збільшиться до 6 годин для кожної черги.

1 черга – 11.00-17.00

2 черга – 12.00-18.00

3 черга – 13.00-19.00

4 черга – 14.00-20.00

5 черга – 14.00-20.00

6 черга – 15.00-21.00

7 черга – 16.00-22.00

8 черга – 07.00-13.00

9 черга – 08.00-14.00

10 черга – 08.00-14.00

11 черга – 09.00-15.00

12 черга – 10.00-16.00

Черги в графіку відповідають адресам щотижневих графіків.

До якої черги належить конкретний будинок, харків’яни можуть дізнатися на сайті АТ “Харківобленерго”, заповнивши відповідну форму у розділі “Графік погодинних відключень“.