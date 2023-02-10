У Харкові цими вихідними світло відключатимуть по 6 годин

АТ “Харківобленерго” повідомляє, що у зв’язку з наслідками ракетної атаки на критичну інфраструктуру регіону в Харкові, Харківському та Чугуївському районах 11-12 лютого вводяться спеціальні графіки погодинних відключень. Тривалість погодинних відключень збільшиться до 6 годин для кожної черги.
1 черга – 11.00-17.00
2 черга – 12.00-18.00
3 черга – 13.00-19.00
4 черга – 14.00-20.00
5 черга – 14.00-20.00
6 черга – 15.00-21.00
7 черга – 16.00-22.00
8 черга – 07.00-13.00
9 черга – 08.00-14.00
10 черга – 08.00-14.00
11 черга – 09.00-15.00
12 черга – 10.00-16.00
Черги в графіку відповідають адресам щотижневих графіків.
До якої черги належить конкретний будинок, харків’яни можуть дізнатися на сайті АТ “Харківобленерго”, заповнивши відповідну форму у розділі “Графік погодинних відключень“.