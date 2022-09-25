У харківському метро пройшла акція в рамках “ХарківПрайд”

ЛГБТ-спільнота Харкова 25 вересня у рамках тижня “ХарківПрайд” провела захід у харківському метрополітені.

В рамках “ХарківМетроПрайд” учасниці у вишиванках та з райдужними прапорами проїхалися по трьох лініях та відвідали 10 станцій метрополітену, повідомили Суспільному Харків організатори заходу.

Мета заходів у рамках “ХарківПрайд” — привернути увагу громадськості до прав та свобод людини, шлюбної рівності та поваги, кажуть учасники.

“Я вийшла цього року на “Прайд” не тільки за себе, але й за тих, хто не може долучитися, за загиблих та евакуйованих, за наших військових. Ми не зникли під час війни й все ще маємо потреби, у тому числі ті, що безпосередньо пов’язані з ризиками війни. Як то забрати тіло загиблого/ї партнера/ки, чи просто відвідати їх у лікарні”, — розказала учасниця “ХарківМетроПрайд” Ліза.