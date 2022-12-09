У “Харківобленерго” упорядкували новий графік погодинних відключень

“Харківобленерго” оновило графік погодинних відключень світла у Харківській області.
Новий графік діятиме з 12 по 18 грудня, повідомили енергетики.
У графіку погодинних відключень — 12 черг:
- 1 черга 17:00 — 20:00;
- 2 черга 18:00 — 21:00;
- 3 черга 19:00 — 22:00;
- 4 черга 07:00 — 10:00;
- 5 черга 08:00 — 11:00;
- 6 черга 09:00 — 12:00;
- 7 черга 10:00 — 13:00;
- 8 черга 11:00 — 14:00;
- 9 черга 12:00 — 15:00;
- 10 черга 13:00 — 16:00;
- 11 черга 14:00 — 17:00;
- 12 черга 15:00 — 18:00.
Перелік адрес, де вимикатимуть світло дивіться за посиланням.
“Усі графіки відключень складаються таким чином, щоб працювала критична інфраструктура: теплові мережі, насосні станції, лікарні, військові об’єкти, метро, наземний електротранспорт та інші об’єкти. Частіше за все вони заживлені не окремо, а на одній лінії з житловими будинками. У такому разі ці будинки також не відключаються”, — зазначила речниця “Харківобленерго” Марина Шевченко.