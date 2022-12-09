Суспільство

У “Харківобленерго” упорядкували новий графік погодинних відключень

9 Грудня 2022 16:14
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електроенергія

“Харківобленерго” оновило графік погодинних відключень світла у Харківській області.

Новий графік діятиме з 12 по 18 грудня, повідомили енергетики.

У графіку погодинних відключень — 12 черг:

  • 1 черга 17:00 — 20:00;
  • 2 черга 18:00 — 21:00;
  • 3 черга 19:00 — 22:00;
  • 4 черга 07:00 — 10:00;
  • 5 черга 08:00 — 11:00;
  • 6 черга 09:00 — 12:00;
  • 7 черга 10:00 — 13:00;
  • 8 черга 11:00 — 14:00;
  • 9 черга 12:00 — 15:00;
  • 10 черга 13:00 — 16:00;
  • 11 черга 14:00 — 17:00;
  • 12 черга 15:00 — 18:00.

Перелік адрес, де вимикатимуть світло дивіться за посиланням.

“Усі графіки відключень складаються таким чином, щоб працювала критична інфраструктура: теплові мережі, насосні станції, лікарні, військові об’єкти, метро, наземний електротранспорт та інші об’єкти. Частіше за все вони заживлені не окремо, а на одній лінії з житловими будинками. У такому разі ці будинки також не відключаються”, — зазначила речниця “Харківобленерго” Марина Шевченко.


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