У двох районах Харкова відключать воду

У Харкові 20 жовтня не буде води в частинах Новобаварського та Основ’янського районів.

Водопостачання вимкнуть через ремонтні роботи на вулиці Гостинній, повідомили на комунальному підприємстві “Харківводоканал”.

Воду мають вимкнути з 09:00 20 жовтня до 01:00 21 жовтня. У “Харківводоканал” опублікували адреси будинків, де послуга не надаватиметься на час ремонту.

У Новобаварському районі відключення води буде у приватному секторі на 67 вулицях та провулках, а також у багатоквартирних будинках, які розмішені на 49 вулицях району. Зокрема, води не буде на вулицях Бажана, Москалівській, Світло Шахтаря, Селянській та інших.

В Основ’янському районі воду відключать для жителів Біологічної вулиці та провулка, вулиці Лелюківської та Москалівської, а також вулиць Железноводської, Шпейєра, Олійняківської.