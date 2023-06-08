У Дергачах на Харківщині планують відновити 12 будинків — Синєгубов

У Дергачах планують відбудувати 12 багатоквартирних житлових будинків — йдеться про відбудову одразу двох кварталів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Відновлення має відбуватися комплексно. Це не лише будинки, а й мобільні котельні для опалення, термомодернізація житла і бомбосховища. Відбудовані квартали мають стати ще більш комфортними, затишними та безпечнішими, ніж були”, — заявив Синєгубов.

За його словами, нині у громаді розпочали відновлювати дороги та житло.

“В першу чергу відновлюємо багатоквартирні будинки, які порівняно з іншими мають невеликі пошкодження. Роботи проводимо в кооперації з місцевим та обласним бюджетами, щоб встигнути максимально відновити помешкання до опалювального сезону і люди могли заселитися”, — розповів Синєгубов.