Суспільство

У Дергачах на Харківщині планують відновити 12 будинків — Синєгубов

8 Червня 2023 17:24
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Олег Синєгубов

У Дергачах планують відбудувати 12 багатоквартирних житлових будинків — йдеться про відбудову одразу двох кварталів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Відновлення має відбуватися комплексно. Це не лише будинки, а й мобільні котельні для опалення, термомодернізація житла і бомбосховища. Відбудовані квартали мають стати ще більш комфортними, затишними та безпечнішими, ніж були”, — заявив Синєгубов.

За його словами, нині у громаді розпочали відновлювати дороги та житло.

“В першу чергу відновлюємо багатоквартирні будинки, які порівняно з іншими мають невеликі пошкодження. Роботи проводимо в кооперації з місцевим та обласним бюджетами, щоб встигнути максимально відновити помешкання до опалювального сезону і люди могли заселитися”, — розповів Синєгубов.


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