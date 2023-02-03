Суспільство

У Чорному морі наразі немає носіїв “Калібрів” – ВМС ЗСУ

3 Лютого 2023 15:43
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війна

Станом на 3 лютого Росія не вивела у Чорне море жодного носія крилатих ракет “Калібр”.

Про це повідомляють військово-морські сили ЗСУ.

“У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів, серед яких жодного носія крилатих ракет “Калібр”, – йдеться у повідомлені.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель.

У Середземному морі стоять 10 російських кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 72 ракети.


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