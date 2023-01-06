Суспільство

У Чорному морі чергує лише один російський корабель, – ВМС

6 Січня 2023 16:51
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війна

У Чорному і Азовському морях на чергуванні перебувають три російські кораблі без носіїв крилатих ракет “калібр”.

Про це повідомляє ВМС ЗС України.

“В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель; в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться до 2 ворожих кораблів”, – йдеться у повідомлені.

ВМС повідосили, що за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря – 22 судна, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 4 судна.


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