Суспільство

У Бєлгородській області запроваджують режим “контртерористичної операції”

22 Травня 2023 18:17
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війна, білгород

З 22 травня у Білгородській області «з метою забезпечення безпеки громадян» запроваджується режим контртерористичної операції, оголосив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

Цей правовий режим, пояснив чиновник, «встановлює спеціальні заходи та тимчасові обмеження: починаючи від перевірки у фізичних осіб документів, що засвідчують їхню особу та закінчуючи призупиненням діяльності небезпечних виробництв та організацій, у яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини».

Також місцеві Telegram-канали повідомляють про підрив моста через річку Грайворонка.

Операція у Бєлгородській області розпочалася сьогодні вранці. Легіон “Свобода Росії” анонсував “повернення додому” і закликав жителів прикордонних районів не чинити спротив. Пізніше з’явилася інформація про бої, наразі відомо про те, що два населені пункти – Козинка та Гора-Подол – знаходяться під контролем бійців. Також розпочався штурм Грайворона.


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