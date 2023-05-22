У Бєлгородській області запроваджують режим “контртерористичної операції”

З 22 травня у Білгородській області «з метою забезпечення безпеки громадян» запроваджується режим контртерористичної операції, оголосив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

Цей правовий режим, пояснив чиновник, «встановлює спеціальні заходи та тимчасові обмеження: починаючи від перевірки у фізичних осіб документів, що засвідчують їхню особу та закінчуючи призупиненням діяльності небезпечних виробництв та організацій, у яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини».

Також місцеві Telegram-канали повідомляють про підрив моста через річку Грайворонка.

Операція у Бєлгородській області розпочалася сьогодні вранці. Легіон “Свобода Росії” анонсував “повернення додому” і закликав жителів прикордонних районів не чинити спротив. Пізніше з’явилася інформація про бої, наразі відомо про те, що два населені пункти – Козинка та Гора-Подол – знаходяться під контролем бійців. Також розпочався штурм Грайворона.