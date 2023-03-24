Суспільство

У Бахмуті за добу РФ втратила 520 людей. Вагнер посилюють десантом

24 Березня 2023 10:31
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війна, бахмут

У районі Бахмута за минулу добу російські окупанти втратили 332 особи вбитими та 188 пораненими.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

За його словами, за добу на Бахмутському напрямку було 32 бойові зіткнення та 276 обстрілів.

Він зазначив, що терористична група Вагнера через великі втрати посилюється регулярними військами РФ — насамперед десантниками.

Череватий заявив про чотири авіаудари некерованими ракетами, які росіяни завдають штурмовиками Су-25 або ударними гелікоптерами Ка-52, Мі-24 та Мі-8.


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