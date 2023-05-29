У Бахмут на місце “вагнерівців” заходить регулярна армія РФ – Маляр

На Бахмутському напрямку суттєво знизилась інтенсивність наступальних дій російських загарбників, водночас інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів не зменшилась. На місце «вагнерівців» заходить регулярна армія РФ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Інтенсивність наступальних дій ворога суттєво знизилась, оскільки він здійснює заміну військ з вагнерівців на регулярні підрозділи та намагається стабілізувати оборону на цьому напрямку. Наші війська своїми діями відчутно ускладнюють ворогу цей процес. Водночас інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів не зменшилась”, – заявила Маляр.

За її словами, у Бахмуті “вагнерівці” виводять свої підрозділи, на їх місце заходить регулярна армія.

Заступниця міністра оборони зауважила, що українські війська контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині в районі “Літак”.

“На півночі передмістя Бахмута також відбувається заміна ворожих підрозділів. На півдні від Бахмута ворог робить спроби посилитись та наростити армійські підрозділи”, – зазначила Маляр.

Крім того, за її словами, просування на флангах станом на вчора та сьогодні зранку не здійснюється у зв‘язку з виконанням інших завдань.