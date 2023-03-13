Суспільство

У 9 з 12 джерел у Харкові питна вода не відповідає нормам

13 Березня 2023 19:10
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вода

На показники якості води, зокрема, вплинули російські обстріли міста.

Про це Суспільне Харків розповіла директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота.

“Воєнні дії на території області беззаперечно вплинули на якість, на показники якості та безпечності питної води. Якщо взяти колодязі та природні джерела, то відбувається під час воєнного стану забруднення водоносних горизонтів, особливо тих, що не глибоко залягають”, — пояснює Махота.

Вона рекомендує кип’ятити воду з усіх міських джерел перед вживанням.

До повномасштабної війни на балансі у міського департаменту житлово-комунального господарства були 17 джерел, зараз місто обслуговує лише сім із них, говорить заступник директора департаменту Євген Пасенов.

“Багато мереж було пошкоджено. Звідси витікає, що там може бути багато різноманітного: і каналізація, і АЗС, які потрапили у ґрунт. І може бути так, що у пласті води вони змішалися разом”, — сказав Євген Пасенов.

За його словами, на тих джерелах, якими опікується департамент, встановили попереджувальні таблички.


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