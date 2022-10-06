Суспільство

Три чверті американців за подальшу підтримку України всупереч погрозам РФ

6 Жовтня 2022 12:06
15
сша, допомога

Онлайн-опитування 1 005 американців показало, що 73% погодилися з тим, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, попри попередження Росії про те, що вона може використати свій ядерний арсенал.

Про це повідомляє Reuters.

Опитування запропонувало відповісти на питання про необхідність продовжувати підтримку США в наданні систем озброєння, навчання та іншої військової допомоги уряду України, попри побоювання, що війна може загостритися, якщо Україні буде надано зброю більшої дальності, яка може вразити Росію. За подальшу допомогу виступають як демократи, так і республіканці. Хоча серед однопартійців Байдена було більше підтримки – 81%, ніж серед республіканців – 66%.

Аналогічне опитування були проведено у серпні. Тоді 51% респондентів заявили, що Вашингтон повинен продовжувати надавати зброю Україні. У жовтні кількість респондентів, які виступають за подальше надання зброї, виросло до 66%

Опитування також показало, що більшість американців – 58% – бояться, що країна рухається до ядерної війни з Росією. А 65% стурбовані тим, що війна може загостритися, якщо Україні нададуть зброю більшої дальності, здатну вразити саму Росію. Але поменшало американців, які вважають, що проблеми України не є справою США і що Вашингтон не має втручатися: 35% висловили таку думку, порівняно з 40% у серпні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Найкращий подарунок до свята Покрови
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Промывание мозгов. Итоги: вымыли все
Арсен АВАКОВ

Война должна закончиться только одним: безоговорочной победой Украины!
Александр КИРШ

РасПУТИН: почему его не убивают
усі думки
ТОП-новини
6 Жовтня 2022 12:29
91

НАБУ і САП повідомили про підозру голові НБУ Шевченку
6 Жовтня 2022 12:43
31

Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії, включаючи стелю цін на нафту
6 Жовтня 2022 12:06
15

Три чверті американців за подальшу підтримку України всупереч погрозам РФ
6 Жовтня 2022 11:14
58

У поліції перевіряють, кому належать знайдені зубні протези у катівні села Піски-Радьківські на Харківщині
6 Жовтня 2022 09:31
57

Мінус ще понад 300 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
Останні новини
усі новини