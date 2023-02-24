Суспільство

Тероборона Харкова отримала бронетранспортери Spartan

24 Лютого 2023 22:08
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зброя

127-бригада територіальної оборони Харкова отримала сьогодні британські гусеничні бронетранспортери Spartan. Харків’яни стали першою механізованою бригадою територіальної оборони в Україні, пише Суспільне.

Придбати Spartan допоміг Світовий конгрес Українців. Їх кількість військові не розголошують. Такі ж бронетранспортери невдовзі отримають й інші підрозділи ТРО.

Spartan – британський гусеничний бронетранспортер. Може перевозити до семи людей, включно із механіком-водієм. Може оснащуватися кулеметами та протитанковими ракетами.


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