Суспільство

Синєгубов заявив, що загрози наступу рф на Куп’янському напрямку зараз немає

8 Грудня 2022 22:00
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війна

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що Україна зараз не фіксує загроз можливого наступу росіян на Куп’янському напрямку.

Про це він сказав в етері телемарафону.

Синєгубов розповів, що на Куп’янському напрямку зараз тривають активні бойові дії, проте Україна продовжує там розвивати фортифікаційні споруди та лінії оборони.

«Наші Збройні сили свої позиції тримають. Жодних загроз можливого наступу на Куп’янському напрямку ми наразі не бачимо», — запевнив Синєгубов.

Він додав, що через війну в регіоні страждають мирні жителі та цивільна інфраструктура, «бо, як і раніше, російська армія “воює” шляхом терору». Відтак місцева влада і волонтери продовжують евакуацію цивільних із Куп’янського напрямку. У безпечніші місця звідти вже вивезли 260 людей, зокрема 43 дитини.


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